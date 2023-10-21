حزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره في تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أعلن حزب الله أن أربعة من عناصره قُتلوا على الحدود مع إسرائيل اليوم السبت، ليرتفع عدد أعضاءه الذين يقول إنهم قتلوا خلال أسبوعين من العنف المتصاعد في المنطقة الحدودية إلى 17.

وقال مصدر أمني في لبنان إن أحد هؤلاء المقاتلين قتل في منطقة حولا اللبنانية التي تقع مقابل هونين على الجانب الإسرائيلي والتي قالت إسرائيل إنها كانت هدفا لهجوم صاروخي مضاد للدبابات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بإطلاق النار.

وقال حزب الله في وقت لاحق إن ثلاثة أعضاء آخرين قتلوا خلال الاشتباك دون تقديم تفاصيل. وقالت حركة الجهاد الفلسطينية، إن أحد أفرادها قتل.

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