بلينكن: لا يزال هناك 10 أمريكيين مجهولي المصير في غزة ويجب إطلاق جميع الرهائن المتبقين

المصدر: وكالات

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أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي انه لا يزال هناك 10 أمريكيين مجهولي المصير في غزة. مشيرا إلى انه يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

وأضاف إنه يتوقع أن يستقبل فريق من السفارة الأمريكية في إسرائيل الأمريكيتين المحررتين قريبا.

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