شرطة بلجيكا تقتل تونسيا يشتبه بأنه أطلق النار على 3 مشجعين سويديين وقتل 2 منهم

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلقت الشرطة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الرصاص على مواطن تونسي لترديه قتيلا، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلانها أنه أطلق النار على 3 سويديين من مشجعي كرة القدم.

أسفر الحادث عن مقتل اثنين منهم، ونشر مقطعا مصورا عبر الإنترنت، أعلن خلاله مسؤوليته عن الهجوم، وقال إن القرآن "خط أحمر وإنه على استعداد للتضحية بنفسه من أجله".

اقرأ أيضاً:

الشرطة البلجيكية تعلن مقتل شخصين بإطلاق نار في بروكسل

إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات يورو 2024 بين شوطي المباراة بعد مقتل مشجعين

الادعاء العام الاتحادي البلجيكي: قتيلان وجريح في هجوم بالرصاص في بروكسل

بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط

بروكسل ترفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد مقتل شخصين بالرصاص

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز