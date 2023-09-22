محمد بن راشد: مقابلة الأمير محمد بن سلمان تعكس قوة الإنجاز في السعودية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه متفائل بنجاح المملكة .. وقيادتها الطموحة الواعية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً": تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس .. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه ..".

وأضاف سموه: "متفائلين بنجاح المملكة .. ومتفائلين بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلين بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً باذن الله..".

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