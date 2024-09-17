إسرائيل تستهدف تغييراً جذرياً على الحدود مع لبنان

المصدر: تل أبيب، بيروت - وكالات

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في ظل قصف لا يتوقف بين إسرائيل ولبنان، شددت تل أبيب على سعيها لإحداث تغيير جذري على الحدود، وأن الفرص تتضاءل أمام الحل الدبلوماسي، بينما شهدت الحدود تصعيداً كبيراً في ظل تبادل الصواريخ والمسيرات.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المبعوث الأمريكي آموس هوكستين الذي يزور إسرائيل، بأنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وقال نتانياهو خلال اجتماعه بهوكستين بحسب بيان لمكتبه، إنه لن يكون ممكناً إعادة السكان النازحين من دون تغيير جذري في الوضع الأمني في الشمال.

مضيفاً أن إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها.على الصعيد ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن السبيل الوحيد لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم هو العمل العسكري. وذكر مكتب غالانت في بيان أن وزير الدفاع أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين.

وجاء في البيان: أكد الوزير غالات أن إمكانية التوصل إلى اتفاق تتلاشى مع استمرار حزب الله في ربط نفسه بحماس، ورفضه إنهاء الصراع، وبالتالي الحل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم سيكون عبر العمل العسكري. وشدد غالانت خلال لقاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن على أن الفرص تتضاءل أمام حل دبلوماسي للمواجهة مع حزب الله.

قصف

ميدانياً، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الوزاني والناقورة في جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي أطراف بلدة الوزاني الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان عن حصيلة محدثة للغارة الإسرائيلية على بلدة حولا، التي أدت إلى مقتل شخص، عن تسجيل إصابة أربعة أشخاص بجروح، ثلاثة دخلوا المستشفى للعلاج، والرابع عولج في الطوارئ.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عديسة في جنوب لبنان، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة طير حرفا الجنوبية، فضلاً عن استهداف بلدتي بليدا وكفرشوبا الجنوبيتين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شيحين في جنوب لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة حولا في جنوب لبنان.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية حرج بلدة حانين الجنوبية بثلاث قذائف مدفعية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشمالية لبلدة كفر شوبا الجنوبية بأكثر من 7 قذائف مدفعية ثقيلة، كما قصفت أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بـ3 قذائف ثقيلة، وكذلك قصفت منطقة جبل سدانة جنوبي بلدة شبعا الجنوبية بـ5 قذائف.

استهداف

إلى ذلك، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس جنوداً إسرائيليين في محيط ثكنة متات الإسرائيلية، كما استهدفوا موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية. وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا انتشاراً للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان ثانٍ أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا أيضاً موقع السماقة في تلال كفر شوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما أعلن الحزب أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع بركة ريشا الإسرائيلي بقذائف المدفعية ومواقع مدفعية إسرائيلية في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، فضلاً عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بمسيرة انقضاضية والأسلحة الصاروخية.

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