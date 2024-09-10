الجيش الإسرائيلي يعلن جهوزيته للحرب على جبهة لبنان

المصدر: دبي - البيان, بيروت، تل أبيب - وكالات

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صرح رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، بأن الجيش الإسرائيلي لديه خطط عملياتية جاهزة للشمال أمام «حزب الله»، وذلك تعليقاً على استهداف الحزب مدينة نهاريا.

وعقد هاليفي اجتماعاً مع أعضاء هيئة الأركان، حيث قال إن استهداف «حزب الله» مبنى سكنياً في نهاريا (أمس) «حدث خطير».

والتقى قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أمس، كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، في تل أبيب. واطلع كوريلا خلال اللقاء الذي عقد في مقر القيادة الشمالية الإسرائيلية بمدينة صفد، على خطط إسرائيل تجاه لبنان، مضيفة أن «قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي التقى هاليفي وكبار مسؤولي الأركان العامة في تل أبيب، لتقييم الوضع العسكري».

وتناولت زيارة الجنرال إريك كوريلا، ملفات عدة، من بينها الساحة الشمالية، حيث أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن «قائد القيادة المركزية الأمريكية قد اطلع على خطط الجيش الإسرائيلي في لبنان». في الأثناء، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، على بلدتي «كفركلا» و«حانين» وعلى طريق عام بلدة «إبل السقي» الجنوبية، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية محيط ساحة بلدة «طلوسة» الجنوبية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات «شبعا» و«كفرحمام» و«الناقورة» و«كفرشوبا» و«زبقين» و«الخيام» في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة «حانين»، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج. من جانبه، أعلن «حزب الله» أن عناصره استهدفوا، انتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط موقع «المطلة» بالأسلحة الصاروخية. وأعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا موقع «معيان باروخ»، وثكنة «شراغا» شمال عكا بمسيرات انقضاضية.

كما استهدف قيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة «يعرا»، ومواقع «المرج» و«جل العلام» و«حبوشيت» و«الرمثا».

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