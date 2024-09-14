تبادل نيران بين إسرائيل و«حزب الله»

المصدر: بيروت - وكالات

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قتل 3 أشخاص، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما أكد مصدر مقرب من «حزب الله»، أن بين القتلى مقاتلاً في صفوفه، في وقت يتواصل التصعيد منذ أكثر من 11 شهراً بين الحزب وإسرائيل. وأعلنت الوزارة في بيان، أن غارة إسرائيلية استهدفت قرية كفرجوز القريبة من مدينة النبطية، أدت إلى مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 3 أشخاص بجروح.

وفيما لم تورد الوزارة تفاصيل إضافية عن هذه الغارة، أكد مصدر مقرب من «حزب الله»، أن أحد القتلى مقاتل في «حزب الله»، والآخرين مدنيان. من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن الغارة استهدفت دراجتين ناريتين على طريق النبطية - كفرجوز. وأضافت أن سيارة صودف مرورها في المكان أصيبت كذلك.

قصف متبادل

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مرتين على مدينة بنت جبيل، واستهدفت الغارة الأولى منزلاً في حي العويني في المدينة، والغارة الثانية استهدفت منطقة الوادي. كما أغار على أطراف منطقة الصالحاني وأطراف بلدة يارون في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، كما قصفت أطراف بلدة علما الشعب بقذائف الهاون.

وفي بيان نشر على تطبيق تلغرام، أعلن «حزب الله»، أنه أطلق صليات من صواريخ الكاتيوشا على مقر قيادة تابع للمنطقة الشمالية في رد على هجوم كفرجوز. وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير في بيان، أنه تم تحديد عبور نحو 20 قذيفة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حول مدينة صفد، حيث يوجد مركز القيادة الشمالية.

وأضاف أنه تم اعتراض معظمها بنجاح، بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، مشيراً إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الفرق تعمل على إخماد حريق اندلع بسبب سقوط قذيفة في المنطقة.

إلى ذلك، أعلن «حزب الله» في بيان، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس، جنوداً إسرائيليين في موقع بركة ريشا الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة. وكان «حزب الله» قد أعلن في بيانات سابقة، أن عناصره استهدفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة بيريا بصواريخ الكاتيوشا، رداً على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة كفرجوز الجنوبية.

واستهدف عناصر «حزب الله»، أمس، وفق بيانات سابقة، موقع المرج وثكنة زبدين الإسرائيليين بالأسلحة ‏الصاروخية.

كما استهدفوا قاعدة فيلون الإسرائيلية جنوب شرق مدينة صفد بالمسيرات الانقضاضية، رداً على قصف إسرائيل بلدة كفرجوز الجنوبية. واستهدفوا موقع بياض بليدا الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حانين الجنوبية، كما قصفت بلدة كفرشوبا وأطراف بلدات طيرحرفا والجبين ومجدل زون في جنوب لبنان.

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