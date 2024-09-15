تصعيد في القصف المتبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب ــ وكالات

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تواصل، أمس، القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيداً في مديات الإطلاق. وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس، أن مدينة صفد، في الشمال، تعرضت لإطلاق صواريخ ومسيّرات.

وأضاف أن 55 صاروخاً وطائرة من دون طيار، اعترضتها دفاعات جوية إسرائيلية أو أصابت مناطق غير مأهولة بالسكان. وتسببت الغارات في حريق، في منطقة زراعية قريبة، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف العديد من المواقع لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، التي كان يتم استخدامها لاستهداف إسرائيل. وأعلن الحزب في بيانات منفصلة عن استهداف جنود إسرائيليين في ‏محيط «ثكنة ميتات» الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، وتموضع مستحدث للواء 769 الإسرائيلي في «عين مرجليوت» بالمسيرات ‏الانقضاضية.

وكان الحزب أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا أمس، موقع «رويسات العلم» و«ثكنة زبدين» الإسرائيليين بقذائف المدفعية، وموقع «حدب يارين» بالأسلحة المناسبة و«حدب يارون» بالقذائف المدفعية.

قبل ذلك أعلن الحزب أن عناصره استهدفوا المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي الإسرائيلي في «عميعاد» بصواريخ ‏الكاتيوشا، ودبابة ميركافا إسرائيلية على طريق «‏رويسات العلم» بصاروخ موجه.

واستهدف عناصر الحزب، بحسب بيانات سابقة، قاعدة ومقر اللواء المدفعي الإسرائيلي في «يفتاح إليقليط» شمال غربي بحيرة طبريا ‏بصواريخ الكاتيوشا، ومقر لواء حرمون 810 في ثكنة «معاليه غولاني» بمسيرة انقضاضية، رداً على قصف إسرائيل ليلاً بلدة «‏كفررمان» في جنوب لبنان، واستهدف كذلك مرابض مدفعية في «الزاعورة» بالأسلحة الصاروخية. ونعى الحزب ليل الجمعة أحد عناصره من بلدة «القماطية» في جبل لبنان.

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