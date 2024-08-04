المنطقة تترقب السيناريو الساخن

المصدر: (عواصم - وكالات)

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تزداد ساعة تلو الأخرى المخاوف الإقليمية والعالمية من سيناريو التصعيد والحرب في المنطقة، مع الاستعدادات وحالة التأهب القصوى في إسرائيل من رد إيراني، ومن حزب الله اللبناني على الاغتيالات الإسرائيلية في بيروت وطهران، وما يزيد المخاوف من السيناريو الساخن أن إسرائيل سبق وهددت بالرد على الرد، وسط تقارير بأنها تستعد لحرب وليس لتلقي ضربة. ونفذ الجيش الإسرائيلي عدة إجراءات من أجل زيادة التأهب والجاهزية، ووضع سلاح الجو بأكمله في حالة تأهب عالي المستوى، حيث تقوم المقاتلات بالتحليق المستمر في الجو، بالإضافة إلى نشر بطاريات الدفاع الجوي.

وما يزيد المخاوف إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في المنطقة، من بينها حاملات طائرات، حيث أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن «بإدخال تعديلات على الموقف العسكري الأمريكي بهدف تحسين حماية القوات الأمريكية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة للرد على شتى الحالات الطارئة».

ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل إعادة نشر وتوزيع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وحجم ونطاق القوات الإضافية يرجح إلى حد كبير أن تغير عملية إعادة التوزيع الملامح الاستراتيجية والعسكرية للمنطقة بأكملها في الفترة المقبلة، وأن يؤثر ذلك على خريطة القوى المنخرطة في الصراع بالمنطقة.

وتسود التقديرات في إسرائيل إلى أن إيران ستشن هجوماً أكبر وأضخم من الهجوم السابق، الذي نفذ أبريل الماضي.





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