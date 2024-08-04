إسرائيل.. مفاوضات بالقاهرة وقصف على غزة

المصدر: القاهرة ــ وكالات

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عاد وفد إسرائيلي من القاهرة، أمس، بعد مفاوضات غير مباشرة بشأن الحرب في غزة التي يتواصل القصف عليها وسقوط الضحايا. وقالت مصادر مصرية إن الوفد الإسرائيلي قام بزيارة قصيرة للقاهرة، في محاولة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

عودة سريعة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد عاد إلى إسرائيل بعد ساعات. وأفاد الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد بأن الوفد ضم ديفيد برنياع، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية الموساد، ورونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت).

وتشير تقارير إلى أن المحادثات في القاهرة، التي شارك فيها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ومسؤولون حكوميون كبار آخرون، تركز على صفقة تبادل أسرى وترتيبات أمنية مستقبلية على معبر رفح بين غزة ومصر.

ميدانياً، قالت حركة حماس إن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة قتلت ما لا يقل عن 15 فلسطينياً أمس. وقال الجيش الإسرائيلي إن المدرسة كانت تستخدم مركز قيادة لحماس لإخفاء المسلحين وتصنيع أسلحة.

وفي وقت سابق من أمس، قال مسؤولون بالقطاع الطبي في غزة: إن غارات جوية إسرائيلية قتلت ستة أشخاص في منزل بمنطقة رفح الجنوبية واثنين آخرين في مدينة غزة. لكن الجيش الإسرائيلي قال إن قواته استهدفت مسلحين ودمرت بنى تحتية لحماس.

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