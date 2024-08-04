تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله»

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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تشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تصاعداً في تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله».

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، أمس، على وسط بلدة دير سريان الجنوبية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة وجبلي اللبونة والعلام.

وأغارت طائرة حربية على بلدة طيرحرفا في وقت سابق. وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء مناطق الشوف وعاليه في جبل لبنان، ومدينة صيدا في الجنوب، وفوق قرى راشيا والبقاعين الغربي والأوسط، شرق لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل واستهدفت الحي الغربي في محيط الجبانة والحي الجنوبي محيط البركة في البلدة، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي بلدتي رب ثلاثين والعديسة. واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة يارون الجنوبية بالقذائف المباشرة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بعد بلدة حولا.

استهدافات مضادة

وأعلن «حزب الله» أن عناصره استهدفوا بالأسلحة الصاروخية موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، كما استهدفوا مباني في مستوطنة شلومي، وأخرى يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة «أفيفيم»، ومبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة ‏ميتات. كما أعلن أن عناصره استهدفوا موقع «حدب يارون» الإسرائيلي بالقذائف ‏المدفعية. وقال في بيان إنه تمت إصابة المبنى بصورة مباشرة، مشيراً أيضاً إلى استهداف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية.

وقتل شخص في قصف استهدف سيارة على طريق دمشق بيروت، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن. وأفاد المرصد بـ «استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على هذا الطريق قرب منطقة الزبداني، مضيفاً «تصاعدت أعمدة الدخان، ما أدى إلى مقتل شخص كان بداخلها».

وأشار إلى أن «الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت، ليل الجمعة، منطقة معبر مطربا الذي يستخدمه حزب الله لنقل الشاحنات والعناصر من لبنان إلى سوريا وبالعكس»، لافتاً إلى أن إحدى الضربات استهدفت قافلة شاحنات أما الأخرى فاستهدفت مزرعة في ريف القصير بريف حمص في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله ما أدى لاحتراق بعض الشاحنات.

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