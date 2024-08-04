الضفة تشهد أسوأ أيام التصعيد منذ 7 أكتوبر

المصدر: رام الله، طولكرم - وكالات

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شهد شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس، بعضاً من أسوأ أيام التصعيد على مدى الأشهر العشرة الماضية. ولقي تسعة فلسطينيين حتفهم في غارتين إسرائيليتين منفصلتين في الضفة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف «خلايا» مقاتلين.

وأوردت «وفا» أن «طائرة الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة شبان، ما أدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها».

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن قيادياً في الحركة وأربعة من عناصر «حركة الجهاد الإسلامي» قضوا في الغارة. وقال ناصر، وهو شاهد عيان رفض ذكر اسمه الكامل، لوكالة فرانس برس «سمعنا صوت الانفجار، شاهدنا نيراناً مشتعلة بالسيارة وجثة شخص على الطريق. ورأينا ثلاث جثث متفحمة بالسيارة».

وقالت «وفا» أن أربعة فلسطينيين آخرين قتلوا في غارة جوية ثانية وقعت بعد ساعات في طولكرم.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن «قصف سيارة تقل خمسة» أشخاص «كانوا على وشك تنفيذ هجوم». وأضاف أن الجيش والشاباك (الأمن الداخلي) والشرطة تنفذ «عملية عسكرية في منطقة طولكرم». وأضاف الجيش: إنه شن الغارة مستهدفاً «خلية» أخرى في إطار عمليته، مشيراً إلى أنه خلال العملية اندلع اشتباك بين الجنود الإسرائيليين والمسلحين، طلب على إثره الجنود مساندة جوية، ما أدى إلى مقتل الفلسطينيين الأربعة.

ولقي ما لا يقل عن 603 فلسطينيين حتفهم برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. وبحسب أرقام إسرائيلية رسمية، قتل ما لا يقل عن 17 إسرائيلياً، بينهم جنود.

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