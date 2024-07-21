غارات إسرائيلية تضرب مواقع حوثية في اليمن

المصدر: (عواصم ــ وكالات)

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هاجمت المقاتلات الإسرائيلية، مساء أمس، مواقع تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة في اليمن غداة هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب في إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت رداً على مئات الهجمات طيلة الأشهر الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربة نفذتها 12 طائرة من طراز إف 35، وإن 10 ضربات إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة دفعة واحدة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استدعاء أعضاء الحكومة الإسرائيلية وإخطارهم قبل بدء الهجوم بـ 45 دقيقة ووافق مجلس الوزراء على خطط الهجوم. ونقل موقع «أكيسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «الهجوم عمل إسرائيلي خالص». وقال مسؤول أمريكي إن بلده لم تشارك في الهجوم.

في المقابل ذكرت وسائل إعلام حوثية أن قوات أمريكية وبريطانية شنت سلسلة غارات على الحديدة. واستهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، حيث شوهدت حرائق ضخمة في الميناء.

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