إسرائيل تقصف أهدافاً للحوثيين في اليمن

المصدر: القدس، الحديدة - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت، أمس، أهدافاً عسكرية للحوثيين في اليمن، وذلك غداة تبنيهم هجوماً بطائرة مسيرة أسفر عن قتيل و10 جرحى في تل أبيب، أول من أمس. وقال في بيان إن مقاتلات (إسرائيلية) قصفت أهدافاً عسكرية لنظام الحوثيين في منطقة ميناء الحديدة في اليمن «رداً على مئات الهجمات التي طاولت دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة».

واتهمت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إسرائيل بشن سلسلة غارات على منشآت لتخزين النفط وعلى شركة الكهرباء المحلية في ميناء الحديدة. وتحدثت عن سقوط قتلى وجرحى في الغارات. وبث الإعلام التابع للميليشيا مشاهد تظهر انفجارات هائلة، واشتعال النيران جراء هذه الغارات.

دوي انفجارات

وسمع دوي انفجارات قوية في هذه المدينة الساحلية الواقعة غربي اليمن، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

ومنذ نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها. وأدت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مناطق ملاحة بحرية رئيسية للتجارة العالمية، إلى ارتفاع تكاليف التأمين، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى العبور من الطرف الجنوبي لأفريقيا، وهو طريق أطول بكثير.

استهداف سفينة

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت قبل ذلك أمس، أنها تلقت بلاغاً عن هجومين على سفينة على بعد 64 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا باليمن، ما ألحق أضراراً طفيفة بالسفينة. وأبلغ ربان السفينة عن وقوع هجومين، الأول بواسطة طائرة مسيرة انفجرت على مقربة من السفينة، والثاني بواسطة زورق مسير انفجر أيضاً بالقرب من السفينة.

وقال مصدر أمني بحري لوكالة رويترز إن السفينة التي تم تحديدها على أنها سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم بزورق صغير وطائرات مسيرة. وبعد الهجوم، واصلت المناورة بأقصى سرعة للهروب بينما كانت تنتظر الدعم من سفينة حربية.

الطاقم بخير

وذكرت الهيئة أن الربان «أبلغ لاحقاً عن رؤية المزيد من الطائرات المسيرة»، مضيفة إن «السفينة وطاقمها بخير».

ووردت تقارير في وقت سابق عن واقعة أخرى على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، حدثت في وقت متأخر الجمعة، وتضررت خلالها سفينة ترفع علم سنغافورة، بسبب هجوم شنه الحوثيون.

وقالت شركة آسياتيك لويد للشحن التي تمتلك السفينة وتديرها في بيان أمس: إن طاقمها والحراس المسلحين على متنها بخير، وإن السفينة كانت في طريقها من بربرة في الصومال إلى كولومبو في سريلانكا، ورست في ميناء لم تذكر اسمه لتقييم الأضرار والعمل على الإصلاحات.

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