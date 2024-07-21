تصعيد صاروخي بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد نحو 45 قذيفة أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، في ثلاث عمليات إطلاق منفصلة، وأضاف أن بعضها اعترض، بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة، ولم تتسبب في سقوط قتلى أو جرحى، لكنها أشعلت حرائق في مرتفعات الجولان. كما أعلنت حركة حماس أنها أطلقت صواريخ من لبنان، على نقطة عسكرية إسرائيلية في قرية شوميرا الإسرائيلية في الشمال.

وأعلن «حزب الله» أن عناصره أطلقوا عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل أمس، مستهدفين كيبوتساً للمرة الأولى منذ تسعة أشهر رداً على غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في وقت سابق أمس، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

جاء هجوم «حزب الله» بعشرات من صواريخ كاتيوشا على كيبوتس دافنا بعد ساعات قليلة من قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة لسيارة في قرية برج الملوك جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص كانوا بالجوار. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المدنيين المصابين سوريون وبينهم أطفال.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط أربع إصابات بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف بلدة في جنوب لبنان.

وذكرت قناة الجديد على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف سيارة رابيد، في بلدة برج الملوك ومعلومات عن سقوط أربع إصابات بينهم أطفال.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

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