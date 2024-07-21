ضربات إسرائيلية تقتل العشرات في غزة

المصدر: غزة ــ وكالات

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لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع.

وأدت غارة على مخيم النصيرات (وسط) فجر أمس، إلى مقتل امرأتين وطفل، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى العودة، حيث أُنقذ جنين من بطن أمه التي قضت متأثرة بجروحها. وأفاد مستشفى العودة بإصابة أربعة أطفال، بعضهم بترت أطرافه، جراء غارة إسرائيلية بمسيّرة فيما كانوا يلهون على سطح منزلهم في مخيم البريج.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إن إحدى الغارات ليل الجمعة السبت «أصابت مبنى شركة (القاهرة)» في دير البلح (وسط القطاع)، مشيراً إلى أنها كانت جزءاً أساسياً من البنى التحتية المستخدمة لتخزين وتحويل مبالغ كبيرة إلى الفصائل في غزة.

قصف ليلي

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان إن 71 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم خلال 48 ساعة حتى صباح أمس. وقال منار أبوسدرة وهو من سكان النصيرات أصيب منزله بقصف إسرائيلي «استيقظنا قرابة الساعة الثالثة والربع صباحاً بعد سقوط صاروخ. نزلنا إلى الطابق السفلي، وقبل نزولنا كان كل هذا الدمار فوق رؤوسنا، ولا علاقة لنا بأي تنظيم. وجدت أن اثنتين من بناتي استشهدتا، الحمد لله رب العالمين». وأضاف «نزلت إلى الأسفل لأجد أن أربعة من أنسبائي وابن عمي قد استشهدوا أيضاً».

«كنا نائمين»

وأفاد الدفاع المدني بوقوع ضربة في شمال مدينة غزة (شمال) أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل. وأضاف في وقت لاحق أن ثلاثة أشخاص قضوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصفطاوي في شمال مدينة غزة.

وقال حسن عياد، من سكان المدينة «كنا نائمين آمنين في بيوتنا، كل واحد في بيته، هناك 6 أو 7 شقق، فجأة سمعنا صوت انفجار، تضررت شققنا، كان كل منا يبحث عن أطفاله وعن جرحى وشهداء».

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