تقرير: إسرائيل تدرس عدم قتل قادة حماس وترحيلهم لتحرير الرهائن وإنهاء الحرب

المصدر: د ب أ

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أفادت أنباء أن إسرائيل تدرس خيارا يقضى بعدم قتل قياديي حركة حماس في غزة يحي السنوار ومحمد ضيف، في حالة سنحت الفرصة لذلك، ومنحهما نوعاً من الحصانة وترحيلهما إلى قطر أو دولة أخرى، في إطار حل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وإنهاء الحرب ضد الحركة .

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان"، نقلا عن عدة مصادر إسرائيلية لم تحدد هويتها، أن القيادة الأمنية والسياسية تناقش مثل هذا الخيار، على الرغم من عدم وجود اقتراح ملموس مطروح على الطاولة في هذا الوقت.

نقلت الإذاعة عن مصدر قوله إن أي خطة من هذا النوع يجب ألا تلحق الضرر بالهدف المعلن الخاص بتفكيك قيادة حماس وقدراتها العسكرية.

وشدد المصدر ، في التقرير الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "على أن هذا خيار مطروح في المدي البعيد وليس مناسبا الآن.

ونقلت الإذاعة عن مصدر آخر قوله إن "ترحيل قيادة حماس للخارج لا يتعارض مع أهداف الحرب".

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