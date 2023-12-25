منظمة الصحة العالمية تندد بالقضاء على النظام الصحي في غزة

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، الأحد، أن النظام الصحي في قطاع غزة يتعرّض للتدمير، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار.

وأشاد تيدروس بالعاملين في القطاع الطبي في غزة الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة.

وقال في منشور على منصة (إكس) إن "القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة"، مضيفا "نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وشدّد تيدروس على أنه "في مواجهة انعدام مستمر للأمن وتدفّق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تحذّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة من تدهور نظام الرعاية الصحية في القطاع.

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