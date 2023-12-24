بعد مقتل 15 عسكرياً.. نتانياهو: ندفع ثمناً باهظاً جداً في حرب غزة

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن اسرائيل "تدفع ثمنا باهظا" في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مع مقتل 15 عسكريا منذ الجمعة.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندفع ثمنا باهظا جدا في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".

وأضاف رئيس الوزراء "نحن مستمرون بكل قوتنا، حتى النصر، حتى نحقق جميع أهدافنا: تدمير حماس واستعادة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل".

وتابع نتانياهو "لنكن واضحين: هذه حرب طويلة وسنقاتل حتى النهاية، حتى يعود المختطفين ويتم القضاء على حماس ونستعيد الأمن في الشمال والجنوب".

وأعلن الجيش الأحد مقتل جندي إضافي في قطاع غزة، ما يرفع الى 15 عدد عناصره الذين قضوا منذ الجمعة خلال المعارك في القطاع الفلسطيني.

وتعدّ هذه الحصيلة من الأكبر للجيش الإسرائيلي في فترة زمنية قصيرة كهذه منذ بدء الحرب. وقتل في قطاع غزة 154 عسكريا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر.

وفي بيان منفصل الأحد، شدد نتانياهو على أن اسرائيل تقوم بما في وسعها من أجل حماية جنودها.

وقال "نحن نكثّف الحرب في قطاع غزة... سنقوم بكل ما يمكن لحماية حياة جنودنا. لكن... لن نتوقف حتى تحقيق النصر".

وعلى حدودها الشمالية، تتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في غزة.

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