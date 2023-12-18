سوريا: إصابة عسكريين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

المصدر: وكالات

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قالت وكالة الأنباء السورية إن "عدوانا إسرائيليا بالصواريخ" استهدف، مساء الأحد، نقاطا عدة بريف دمشق، وأصاب عسكريين بجروح.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إنه في حدود الساعة 22.05 مساء اليوم نفذت إسرائيل "عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق".

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها".

وأوضح المصدر العسكري أن القصف الإسرائيلي أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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