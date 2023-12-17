خراب ودمار في مستشفى كمال عدوان في غزة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي

المصدر: أ ف ب

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في باحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا في شمال القطاع والتي استحالت ركاما، يسير فلسطينيون وسط الأنقاض لانتشال الجثث فيما يعلو بكاء أحدهم وهو يكفّن أحد الجثامين قبل دفنها.

في باحة هذا المستشفى الذي كان آخر مؤسسة استشفائية حكومية تعمل في الشمال، بدت آثار الدبابات والجرافات واضحة مع خراب كبير.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحماس أعلنت في 12 ديسمبر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى، منددة ب"حصار" استمر أياما عدة وباعتقال أفراد من طاقمه.

والسبت قال الجيش الإسرائيلي إنه "أنهى عمليته" في هذه المنطقة "التي استخدمتها حماس مركز قيادة ومراقبة".

غير أن حماس نددت بـ "مجزرة مروعة ارتكبها جيش اسرائيل تمثلت بتجريف خيام النازحين في ساحة المستشفى بمن فيها من الجرحى والنازحين ما تسبب في دفنهم أحياء واستشهادهم".

أمام باحة المستشفى، وقف أبو محمد وهو يبكي قائلا "هدموا المبنى. قتلوا الأطباء. حتى الأطباء لم يسلموا منهم. لم يبقوا على أي شيء".

وأكد الرجل بتأثر "ابني هنا (مشيرا تحت الأنقاض). لا أعرف كيف سأعثر عليه".

أما محمود عساف البالغ 50 عاما فقد أتى من جباليا مع عربة لإجلاء طفلين من أقاربه مصابين بحروق بالغة.

ويقول وقد بدا عليه التأثر الشديد "عند وصولي إلى المستشفى وجدت دمارا هائلا لا يوصف. المرضى في كل مكان. لا يوجد أي شيء صالح للحياة".

- "مللنا" -

ويتابع "وجدت هادي وهو مشلول ملقى على ظهره تحت الكراسي وكل شيء فوقه" موضحا "دخلا (الطفلان) المستشفى قبل عشرة أيام. وبمجرد الانسحاب، جئت لأخذهما على وجه السرعة" وهما مصابان بحروق على كامل الجسم "من دون أي أكل أو شرب أو عناية".

ويضيف "هناك إصابات أخرى من أقاربي (في المستشفى)لا استطيع نقلها".

وتعرّضت كل المنشآت الصحية والاستشفائية في قطاع غزة لأضرار جسيمة جراء القصف والعمليات البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأعربت منظمة الصحة العالمية الأحد عن "قلق بالغ أيضًا إزاء تطورات الوضع في مستشفى كمال عدوان، وهي بصدد جمع المعلومات على وجه السرعة".

يقول أبو محمد وقد غلبه اليأس "مللنا. يقتلوننا منذ 1948، فليرشوا علينا (السلاح) الكيميائي ويقتلونا لنرتاح بدلا من هذا العذاب".

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