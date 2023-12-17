وزارة الصحة في غزة: مقتل 90 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على جباليا
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أدت لمقتل 90 فلسطينيا الأحد.
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 90 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على جباليا