المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أدت لمقتل 90 فلسطينيا الأحد.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الرهائن القتلى الإسرائيليين

حماس تضع شرطاً رئيسياً للموافقة على التفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين

الجيش الإسرائيلي يعلن أسر أكثر من 1000 شخص في غزة

خراب ودمار في مستشفى كمال عدوان في غزة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي

عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

شقيق رهينة قتله جنود إسرائيليون يتّهم الجيش بالتخلي عنه وقتله

دخول مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب

وزارة الصحة في غزة: مقتل 90 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على جباليا

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز