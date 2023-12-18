بعد أن أثار مقتل رهائنها القلق بشأن سلوكها في غزة..إسرائيل تواجه دعوات جديدة لإعلان هدنة 

المصدر: أ ب

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واجهت الحكومة الإسرائيلية دعوات لوقف إطلاق النار من بعض أقرب حلفائها الأوروبيين ومن محتجين في الداخل بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار، بما في ذلك ثلاثة رهائن لوحوا بعلم أبيض، مما زاد من المخاوف المتزايدة بشأن سلوكها في الحرب المستمرة منذ عشرة أسابيع في غزة.

ويحث المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية على استئناف المفاوضات بشأن الرهائن مع حركة حماس في غزة.

وقد تواجه إسرائيل أيضًا ضغوطًا لتقليص العمليات القتالية الكبرى عندما يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن البلاد هذا الأسبوع، حيث أعربت واشنطن عن استيائها المتزايد من سقوط ضحايا من المدنيين حتى أثناء تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي الحيوي.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ستواصل القتال حتى النهاية" بهدف القضاء على حماس، التي أشعلت الحرب بهجومها في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وتعهد نتنياهو بإعادة ما يقدر بنحو 129 رهينة ما زالوا في الأسر. ومن المرجح أن يؤدي الغضب من قتل الرهائن عن طريق الخطأ إلى زيادة الضغوط عليه لتجديد المفاوضات بوساطة قطرية مع حماس بشأن مبادلة المزيد من الأسرى المتبقين بالفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وفي إسرائيل، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى "هدنة فورية" تهدف إلى الإفراج عن المزيد من الرهائن، وإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى غزة والتحرك نحو "بداية حل سياسي".قالت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق إن أحد موظفيها قتل في غارة إسرائيلية على منزل في رفح يوم الأربعاء.

ودانت الوزارة الغارة التي قالت إنها قتلت عدة مدنيين وطالبت بتوضيح من السلطات الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، دعا وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا إلى وقف "مستدام" لإطلاق النار، قائلين "لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين".

كتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في صحيفة صنداي تايمز البريطانية: "لن تفوز إسرائيل بهذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين".

من المقرر أن يسافر وزير الدفاع الأميركي إلى إسرائيل لمواصلة المناقشات حول جدول زمني لإنهاء المرحلة الأكثر كثافة في الحرب. تحدث مسؤولون إسرائيليون وأميركيون عن الانتقال إلى ضربات أكثر استهدافا تهدف إلى قتل قادة حماس وإنقاذ الرهائن، بدون أن يحددوا توقيت حدوث ذلك.

في الأثناء، نصب عشرات المتظاهرين خياماً خارج وزارة الدفاع في تل أبيب يوم السبت، قائلين إنهم سيبقون حتى تستأنف الحكومة استضافة المفاوضات مع حماس.

وقالت حماس إنه لن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى حتى انتهاء الحرب، وأنها ستطالب في المقابل بالإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك نشطاء بارزون.

أفرجت حماس عن أكثر من 100 من بين أكثر من 240 رهينة تم أسرهم في 7 أكتوبر مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين خلال وقف قصير لإطلاق النار في نوفمبر. كان جميع المفرج عنهم تقريبًا من كلا الجانبين من النساء والقصر. أنقذت إسرائيل رهينة واحدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه اكتشف نفقا كبيرا في غزة بالقرب من معبر مزدحم إلى إسرائيل، مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية فشل المراقبة الإسرائيلية في كشف مثل هذه الاستعدادات الهجومية الواضحة من قبل حماس.

تحقيقات إسرائيلية

قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، يوم السبت، إن الرهائن القتلى الثلاثة - الذين أطلق جنود النار عليهم عن طريق الخطأ - حاولوا الإشارة إلى أنهم لا يشكلون أي خطر.

هذا أول اعتراف إسرائيلي من نوعه بإيذاء الرهائن خلال حرب تقول الحكومة إن من أهم أهدافها إنقاذ أرواح الرهائن.

وقتل الرهائن الثلاثة، وجميعهم شباب في العشرينيات من العمر، يوم الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، حيث تخوض القوات الإسرائيلية قتالا ضاريا مع مسلحي حماس.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن سلوك الجنود كان مخالفا لقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش، وإنه يجري التحقيق في الحادث على أعلى مستوى.

وتقول إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين، وتتهم حماس باستخدامهم كـ"دروع بشرية".

لكن الفلسطينيين ومنظمات حقوقية اتهموا القوات الإسرائيلية مرارا بتعريض حياة المدنيين للخطر وإطلاق النار على الذين لا يشكلون تهديدا عليها، سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف منذ بداية الحرب.

ودعا البابا فرنسيس يوم الأحد إلى السلام، قائلا إن "المدنيين العزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار، وقد حدث هذا حتى داخل مجمع أبرشية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون بل عائلات وأطفال ومرضى من ذوي الإعاقة وراهبات".

جاءت تصريحاته بعد أن قالت البطريركية اللاتينية في القدس إن امرأتين مسيحيتين في مجمع كنيسة في غزة قتلتا بنيران قناص إسرائيلي.

وقالت النائبة البريطانية ليلى موران إن العديد من أفراد الأسر كانوا من بين المئات الذين لجأوا إلى المجمع.

وأكدت: "هذه كنيسة. إنه أسبوع قبل عيد الميلاد. هذا هو زمن المجيء. هذا وقت مهم في التقويم الديني للعائلة المسيحية. وأكدت أن هناك قناصًا يقتل النساء ويطلق النار على الأطفال".

في غزة، قال سكان محليون في عدة مناسبات إن الجنود الإسرائيليين فتحوا النار عندما حاول مدنيون الفرار.

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