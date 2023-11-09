ماكرون يحث إسرائيل على حماية المدنيين في غزة.. ويدعو إلى هدنة انسانية

المصدر: وكالات

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ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل حماية المدنيين في غزة، وكرر الدعوة لهدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات لمن يحتاجون إليها.

وقال ماكرون أمام مؤتمر لمساعدات غزة عقد في باريس يوم الخميس إن "جميع الأرواح لها قيمة متساوية" وإن مكافحة الإرهاب "لا يمكن تنفيذها أبدا دون قواعد" في حين أن حماية المدنيين "غير قابلة للتفاوض".

كما ذكر أنها بمهاجمتها إسرائيل في 7 أكتوبر، تتحمل حماس "مسؤولية تعريض الفلسطينيين لعواقب وخيمة"، مدافعا مجددا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ويجتمع مسؤولون من دول غربية وعربية، والأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، في باريس بهدف تقديم مساعدات عاجلة للمدنيين في قطاع غزة. وقال مكتب ماكرون إن السلطات الإسرائيلية لن تشارك.

وفر أكثر من 1.5 مليون شخص ــ أو نحو 70 بالمائة من سكان غزة ــ من منازلهم، وهناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 1.2 مليار دولار للاستجابة للأزمة في مناطق فلسطينية.

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