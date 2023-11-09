الرئيس التركي يتهم الغرب بالضعف إزاء "المذابح التي ترتكبها إسرائيل"

المصدر: أ ب

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حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الإسلامية على "رفع أصواتنا" بشأن تصرفات إسرائيل في غزة بينما اتهم الغرب بـ "الضعف" وهو يشهد على هذه "المذابح التي ترتكبها إسرائيل".

جاءت تصريحات أردوغان، اليوم، في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي المكونة من 10 أعضاء في طشقند بأوزبكستان، في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني لمدة ثلاثة أيام في غزة مقابل إطلاق سراح نحو عشرة رهائن تحتجزهم حماس، وفق مسؤولين من مصر، أحدهما من الأمم المتحدة، ودبلوماسي غربي، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم الجهود الدبلوماسية الحساسة.

ومن شأن الاتفاق أن يمكن من إرسال المزيد من المساعدات، بما في ذلك كميات محدودة من الوقود، من دخول الأراضي المحاصرة للتخفيف من الظروف المتدهورة لـ 2.3 مليون فلسطيني محاصرين هناك. وتتوسط في هذه الصفقة قطر ومصر والولايات المتحدة، بحسب المسؤولين والدبلوماسي.

ويجتمع مسؤولون من دول غربية وعربية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في باريس يوم الخميس في مؤتمر حول كيفية تقديم مساعدات للمدنيين في قطاع غزة. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "هدنة إنسانية" في حرب إسرائيل مع حماس.

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