غوتيريش: عدد القتلى في غزة يُظهر خطأ في العملية الإسرائيلية

المصدر: رويترز

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، أن عدد المدنيين الذين قُتلوا في قطاع غزة يُظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف غوتيريش: «عندما ينظر المرء إلى عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية، يتضح بالضرورة وجود خطأ ما».

وأضاف: «من المهم أيضاً أن نجعل إسرائيل تدرك أنه ليس من مصلحتها ظهور صورة يومية رهيبة عن الاحتياجات الإنسانية المأساوية للشعب الفلسطيني»، مشدداً على أن «هذا لا يدعم إسرائيل أمام الرأي العام العالمي».

وقارن غوتيريش بين عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة وعدد القتلى من الأطفال في الصراعات بأنحاء العالم التي يقدم الأمين العام تقارير عنها سنوياً إلى مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية، واصفاً غزة بأنها أصبحت «مقبرة للأطفال».

وأردف: «لدينا في غزة آلاف القتلى من الأطفال خلال أيام قليلة، وهو ما يعني وجود خطأ واضح في أسلوب تنفيذ العمليات العسكرية».

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن 10569 شخصاً قُتلوا حتى الآن، 40 في المئة، منهم أطفال.

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