زعيم المعارضة في إسرائيل: لا حدود زمنية لهجوم غزة

المصدر: د ب أ

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أكد أحد كبار المسؤولين في مجلس الحرب الإسرائيلي أن عملية الهجوم البري العسكرية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة ليس لها حد زمني، من أجل تحقيق هدف القضاء على «حماس».

وقال بيني جانتس، الجنرال السابق وزعيم المعارضة، الذي انضم إلى حكومة الطوارئ في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» التي شنَّتها «حماس» ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر، في تصريح للصحفيين، أمس: «ليست هناك حدود».

وأضاف: «الحرب الدائرة هنا هي من أجل وجودنا ومن أجل الصهيونية، لذلك لا يمكنني تقديم تقدير لطول كل مرحلة من الحرب».

وتعرضت عملية الهجوم البري الإسرائيلية لانتقادات متصاعدة بسبب أعداد القتلى من المدنيين، حيث لقى ما يربو على 10 آلاف فلسطيني حتفهم حتى الآن إثر القصف الإسرائيلي، بحسب «حماس». والوضع الإنساني داخل غزة كارثي ويزداد سوءاً.

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