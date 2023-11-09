لأول مرة منذ 1982.. إسرائيل تنشر فرقة كاملة من جنود احتياطها

المصدر: د ب أ

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نشرت إسرائيل، لأول مرة منذ 1982، فرقة كاملة من جنود احتياطها خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن فرقة كاملة من جنود الاحتياط تشارك في العملية البرية التي يقوم بها الجيش في قطاع غزة. وتتألف الفرقة عادة من 10 آلاف جندي على الأقل.

وقال الجيش: «هذه هي أول مرة منذ حرب لبنان عام 1982 يتم فيها نشر فرقة كاملة من جنود الاحتياط في أرض العدو».

وأوضح أن الفرقة 252، التي كانت تعمل في شمال قطاع غزة منذ يوم السبت، تتألف من أربع كتائب مشاة وكتيبة مدرعة.

وتشارك وحدات أخرى في حملة الجيش للقضاء على حركة حماس في القطاع.

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