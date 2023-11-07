مصر : مغادرة 329 أجنبياً و17 مريضاً من غزة عبر معبر رفح

المصدر: د ب أ

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قال مصدر أمني مصري إن 329 أجنبيا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري مساء الإثنين كما غادر قطاع غزة من معبر رفح أيضا 17 حالة من المرضي.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مغادرة 329 أجنبيا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية ومنهم 100 مصري الجنسية من أصل فلسطيني كما شهد معبر رفح خروج 8 من مصابي الحرب فى غزة و9 حالات من مرضي السرطان وذلك مساء يوم الإثنين.

وأضاف المصدر أنه جاري نقل المرضى إلى مستشفيات القاهرة والمصابين إلى مستشفى العريش العام.

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