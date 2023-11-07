بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية إعلان وقف تكتيكي للقتال في غزة

المصدر: رويترز

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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال في غزة، والوضع في الضفة الغربية، على ما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كربي.

وقال كيربي إن الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال والوضع في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا إن واشنطن ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن هدنة مؤقتة في غزة ونحن في بداية المحادثات".

وذكر بيان لاحق للبيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا "إمكانية فترات توقف تكتيكية لتزويد المدنيين بفرص الخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، لضمان وصول المساعدة إلى المدنيين المحتاجين".

وكرر الرئيس بايدن "دعمه الثابت لإسرائيل وحماية المواطنين الإسرائيليين من حماس وجميع التهديدات الأخرى، مع التأكيد أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء العمليات العسكرية".

كما ناقش بايدن أيضا الوضع في الضفة الغربية وضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف. واتفقا على التحدث مرة أخرى في الأيام المقبلة.

وقال كيربي للصحفيين "يمكنكم أن تتوقعوا أننا سنواصل الدعوة إلى (فترات) وقف مؤقت وفي أماكن بعينها للقتال... نحن نعتبر أنفسنا في بداية هذه المحادثات وليس في نهايتها".

وذكر كيربي أن هذه المحادثات جاءت في الوقت الذي يتوقع فيه خروج المزيد من الأمريكيين من غزة الاثنين واستمرار دخول المساعدات إلى القطاع. كما ناقش بايدن ونتنياهو الوضع في الضفة الغربية.

وقال كيربي "نعلم أنه يجب علينا إدخال المزيد من الشاحنات. لا يزال الأمر مجرد تدفق هزيل... يجب إخراج المزيد من الناس. لا يزال مجرد تدفق هزيل".

وقال البيت الأبيض إن أقل من 30 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويؤكد البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار بشكل عام لن يكون خطوة مناسبة، ويدفع من أجل فترات توقف أقصر للقتال لتحقيق أهداف إنسانية محددة.

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