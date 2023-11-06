خال الشقيقات اللبنانيات: احترقن أمام عيني حتى الموت داخل السيارة

المصدر: رويترز

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كانت الأخوات ريماس ودالين وليان أيوب يتجهزن للسفر إلى بيروت لتلقي التعليم هناك بصورة مؤقتة بسبب الاشتباكات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

وعندما انطلقن أمس الأحد، أصاب صاروخ يقول لبنان إن إسرائيل هي التي أطلقته سيارتهن مما أسفر عن مقتل الثلاثة وجدتهن وإصابة والدتهن.

وقال خالهن سمير أيوب الذي شاهد الضربة حيث كان على نفس الطرق بسيارته الخاصة "للأسف لم أستطع إخراج الأطفال الذين يصرخون ويطلبون الإنقاذ والنجدة وهم يحترقون أمام أعيني". وبكى وهو يحكي القصة ويتذكر كلمات مثل "خالي" و"نج (أنقذ) أولادي".

وأضاف أن الفتيات احترقن حتى الموت داخل السيارة.

وأدلى أيوب، وهو صحفي محلي، بهذه التصريحات لرويترز اليوم الاثنين بينما كان يتفقد حطام السيارة. وكان يرفع الكتب المدرسية والحقائب المتفحمة بسبب الانفجار.

وتساءل "هل هذه كتب الإرهابيين المدرسية؟".

وتقول السلطات اللبنانية إن إسرائيل هي التي نفذت الضربة وإن بيروت ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مركبة في لبنان أمس الأحد "تحدد أنه يشتبه بنقلها إرهابيين" وإنه يحقق في التقارير التي تحدثت عن وجود مدنيين بداخلها.

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