مجزرة جديدة.. أكثر من 200 قتيل في ضربات إسرائيلية الليلة الماضية على غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة الاثنين أن 200 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام "أكثر من 200 قتيل بمجازر ليلية" موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.

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