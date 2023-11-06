الجيش الإسرائيلي: نسقنا مع الأردن إنزال مساعدات طبية جواً إلى غزة

المصدر: أ ف ب

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قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس الاثنين إن إنزال المساعدات الطبية جوا إلى غزة الذي أعلنه الأردن خلال الليل، تم "بالتنسيق" مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الناطق "الليلة الماضية، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ألقت طائرة أردنية معدات طبية ومواد غذائية للمستشفى الأردني في قطاع غزة. ستستخدم الطواقم الطبية هذه المعدات لمساعدة المرضى".

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا فجر الاثنين في غزة مخصصة لمستشفى ميداني أردني.

وكتب الملك على منصة إكس "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة"، مضيفا "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

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