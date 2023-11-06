غواصات "أوهايو" .. قادرة على محو 24 مدينة من خريطة العالم في أقل من دقيقة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية غواصة نووية من فئة أوهايو للشرق الأوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" وهي بمثابة رادع نووي متنقل.

أوهايو قادرة على تدمير 24 مدينة

تعد هذه الغواصات، من أكثر الأسلحة تدميراً على وجه الأرض، بل تعتبر أخطر الأسلحة التي صنعها الإنسان في تاريخ البشرية كلها، فهي تعتبر أشد الغواصات فتكًا.

ووفقا لموقع "NATIONALINTEREST"، الذي قال إن غواصات الصواريخ الباليستية الأربعة عشر من فئة أوهايو، والتي تحمل ما يزيد على نصف ترسانة الولايات المتحدة النووية على متنها، يبلغ طولها 170 مترًا، وهي قادرة على حمل 24 صاروخًا باليستيًا تطلق من الغواصات (SLBMs)، ما يمكن إطلاقها من تحت الماء لضرب أهداف على بعد أكثر من سبعة آلاف ميل حسب الحمولة، هذا بالإضافة إلى أنها مسلحة أيضاً بأربعة أنابيب قياس 21 بوصة، ويمكنها إطلاق طوربيدات من طراز Mark 48.

والغواصة لها القدرة على إطلاق الصواريخ الباليستية واصطياد السفن والغواصات، خاصة مع قدرتها العالية على البقاء على مستوى منخفض وهادئ قدر الإمكان لمنع الخصوم من استخدام أي وسيلة لتتبع تحركاتها، ما يمنح المفاعل النووى للغواصة فئة أوهايو، قدرة تحمل غير محدودة تحت الماء، بالإضافة إلى القدرة على الحفاظ على سرعات إبحار تبلغ عشرين عقدة (ثلاثة وعشرون ميلًا فى الساعة) مع إنتاج ضوضاء قليلة جدًا، ما يجعلها أشبه بشبح يتحرك في أعماق المياه.

ويمكن إطلاق صاروخ باليستي طراز (ترايدنت 2) من غواصة أوهايو، في أقل من دقيقة واحدة، مخترقاً الغلاف الجوى، وعند عودته للغلاف الجوى للأرض بسرعات تصل إلى 24 ماخ، فإنه ينقسم إلى ما يصل إلى ثمانى مركبات مستقلة، كل منها برأس نووى تزن من 100 إلى 475 ألف طن، أي أنه بإطلاق العنان لما يصل إلى 192 رأسًا نوويًا تحملها الغواصة، فيمكن القضاء ومحو ما يزيد عن 24 مدينة من خريطة العالم في أقل من دقيقة.

اقرأ أيضاً:

أمريكا ترسل غواصة نووية إلى شرق المتوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد"

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

الأونروا تعلن ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة

إسرائيل: أوقفنا إطلاق النار لعدة ساعات في شمال غزة لمساعدة المدنيين على الانتقال جنوبا

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات كبيرة على غزة وتقسيمها إلى شطرين

بلينكن يعلق على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا

إسرائيل تشن قصفاً كثيفاً حول مستشفيات عدة في غزة

نتنياهو يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

فرنسا: أرسلنا 3 طائرات مساعدات لغزة ولدينا 3 سفن في شرق المتوسط

أعداد مرعبة من الأطفال والنساء..وزارة الصحة الفلسطينية تكشف آخر حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز