مجلس التعاون يعرب عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة ويحذر من مخاطر أي عمليات برية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

​أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، وحذر معاليه من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.

وقال معالي الأمين العام إن هذا التصعيد يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.

‏‎وأكد معاليه على أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا

عائلات الرهائن "قلقة" وتطالب بتفسيرات للقصف غير المسبوق في غزة​

منظمة الصحة العالمية غير قادرة على التواصل مع موظفيها والمرافق الصحية في غزة

توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة داعمة لغزة في نيويورك

جالانت وأوستن يبحثان العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

قوات إسرائيلية تهدم منزلاً وتعتقل 7 فلسطينيين في مخيم شمال رام الله

الجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات

أول تصريح أمريكي حول وقف عمليات إسرائيل في غزة لدخول المساعدات والوقود

حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز