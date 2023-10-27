الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة

المصدر: البيان

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط تقارير عن قصف مكثف على قطاع غزة المحاصر حيث انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة.

وأضاف الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية بثها التلفزيون "بالإضافة إلى الهجمات التي نُفذت في الأيام القليلة الماضية، توسع القوات البرية عملياتها الليلة".



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