انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في غزة بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية

المصدر: البيان

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أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الجمعة، بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ 21 يوما.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأوضحت الشركة أن "القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة".

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما ما أسفر عن مقتل 7326 فلسطينيا ودمار هائل في المباني السكنية والمنشآت والبنية التحتية بما في ذلك مقرات شركات اتصالات وانترنت.

ويتعرض شمال قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس.

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