أمريكا تفرض عقوبات جديدة على حماس وأعضاء بالحرس الثوري الإيراني

المصدر: رويترز

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن جولة ثانية من العقوبات على حركة "حماس" في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحوها هذا الشهر على بلدات إسرائيلية، وتستهدف العقوبات مسؤولا بحماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإجراءات استهدفت أصولا إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.

وقالت الوزارة إن العقوبات شملت أيضا كيانا يتخذ من غزة مقرا وكان بمثابة قناة للتمويل الإيراني غير المشروع لحركتي حماس والجهاد. وتدعم إيران حماس وجماعات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط.

وقال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية في البيان "إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء تفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر صلاحياتنا الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".

وأضاف "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس أكثر على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".

وقصفت إسرائيل قطاع غزة المكتظ بالسكان في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على بلدات في جنوب إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت نحو 1400 شخص بينهم أطفال، واحتجزت أكثر من 200 رهينة بعضهم رضع في الهجوم.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أمس الخميس إن 7028 فلسطينيا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية، من بينهم 2913 طفلا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الأعداد.

ويجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم الجمعة أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. وقد يتعرض من يشاركون في معاملات معينة معهم أيضا للعقوبات.

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على مواطن أردني يعيش في طهران، والذي قالت إنه يعمل كممثل لحركة حماس في إيران، بالإضافة إلى مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي يقومون بتدريب ومساعدة عناصر في حماس وجماعات مسلحة أخرى.

كما استهدفت العقوبات قائدا للواء الصابرين للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والمقيم في إيران. وقالت وزارة الخزانة إن لواء الصابرين انتشر في سوريا وقدم التدريب لحماس وعناصر من حزب الله اللبناني.

وشملت عقوبات اليوم الجمعة كذلك شركات في السودان وإسبانيا ومساهمين مقيمين في تركيا في شركة تم تصنيفها في السابق على أنها جزء من المحفظة الاستثمارية لحماس.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تضم شركات تعمل في تركيا وكذلك في السودان والجزائر والإمارات وأماكن أخرى.

وأثارت أعمال العنف التي اندلعت هذا الشهر مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي نفذ أمس الخميس ضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة التي يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

ومع تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس، تعرضت قوات الولايات المتحدة وحلفاء لها لما لا يقل عن 12 هجوما في العراق وأربع هجمات في سوريا من قوات مدعومة من إيران.

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