البيت الأبيض يشكك في أعداد الضحايا الفلسطينيين الصادرة عن «حماس»

المصدر: د ب أ

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شكَّك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في أعداد الضحايا الفلسطينيين الصادرة عن «حماس».

وأكد كيربي، أمس، أن الحكومة الأمريكية لديها شكوك في أعداد الضحايا التي تصدرها وزارة الصحة في قطاع غزة الخاضع لإدارة «حماس».

وقال كيربي: «لا يمكننا قبول أي شيء يصدر عن حماس، بما في ذلك ما يسمى بوزارة الصحة بالقيمة الاسمية».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يثق بتلك الأرقام.

وسأل صحفي كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عما إذا كانت إدارة بايدن تنكر مقتل آلاف الفلسطينيين - بمن فيهم مدنيون - في هجمات إسرائيلية.

وقال كيربي: «بالطبع لا. نحن نعلم تماماً أن عدد القتلى مستمر في الارتفاع في غزة».

وأضاف: «بالطبع نعلم ذلك، لكن ما نقوله هو أنه لا ينبغي الاعتماد على الأرقام التي تقدمها حماس ووزارة الصحة هناك».

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بدء إسرائيل غاراتها الانتقامية في أعقاب الهجوم الذي نفَّذته حماس في 7 أكتوبر ارتفع إلى 7028.

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