900 جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة.

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، قال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في إفادة صحفية، إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف أن القوات الأمريكية استُهدفت، في وقت سابق من اليوم في العراق، لكن الهجوم باء بالفشل.

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