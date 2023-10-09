الهروب من الجحيم.. دول تسير جسوراً جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل في ظل التصعيد مع حماس وأخرى تبحث عن مفقوديها

المصدر: الوكالات

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تسي عدة دول جسوراً جوية لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد الهجوم الذي بدأته حركة حماس، السبت، فيما تحاول بعض الدول الأخرى التوصل لمعلومات بشأن احتجاز عدد من مواطنيها كرهائن.



البرازيل

وتعتزم الحكومة البرازيلية إرسال ست طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وفقا لما أعلنته القوات الجوية البرازيلية، الأحد.

وقال قائد القوات الجوية، مارسيلو داماسينو، للصحافة بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في برازيليا "لدينا ست طائرات جاهزة" بسعة تصل إلى 230 راكبا.

وأضاف أن الهدف هو إجلاء "جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين" في المغادرة، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات الجوية، بين الاثنين والثلاثاء.

وقال داماسينو إن عددا من المواطنين سبق لهم أن غادروا المنطقة على متن رحلات جوية تجارية.

وتقدر الحكومة أن ثمة 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل و6 آلاف في الأراضي الفلسطينية، وأن "الغالبية العظمى منهم" تضررت جراء الهجمات، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، لم تحدد الوزارة إذا كان هناك برازيليون بين الضحايا والمفقودين.

تايلاند



قالت وزارة الخارجية التايلاندية اليوم الاثنين إن 12 مواطناً تايلاندياً قتلوا في الاضطرابات في إسرائيل بالإضافة إلى اختطاف 11 وإصابة ثمانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك للصحفيين "نعمل على مساعدة جميع المواطنين التايلانديين في إسرائيل".

اليونان

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، الأحد، أنها تعمل على إعادة "149 سائحا يونانيا" تقطعت بهم السبل في إسرائيل جراء الهجوم، مشيرة إلى أن مجموعة أولى منهم تضم "81 شخصا" يُتوقع وصولها في الساعات المقبلة إلى أثينا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت السلطات اليونانية في بيان إنها "على اتصال دائم مع المواطنين اليونانيين الموجودين حاليا في المنطقة، من خلال السفارة اليونانية في تل أبيب والقنصلية العامة في القدس".

وبحسب البيان، سُجّلت أسماء 149 زائرا يونانيا في إسرائيل و"بدأت الإجراءات لإعادتهم إلى وطنهم".

وذكر البيان أنه "من المقرر أن تصل مجموعة أولى مكونة من 81 شخصا (...) إلى أثينا، عند منتصف ليل الأحد، على متن رحلة منتظمة لشركة العال الإسرائيلية".

وعلى غرار عدد كبير من شركات الطيران الأوروبية، أعلنت شركة طيران ايجين Aegean اليونانية، السبت، إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها لمدة 48 ساعة "بسبب التطورات الأخيرة" في المنطقة.

ومن جهتها، زادت شركة العال الإسرائيلية للطيران عدد رحلاتها من أثينا نحو إسرائيل وبالعكس، حسبما قال مصدر في المطار اليوناني.

وذكر موقع كاثيميريني الإخباري اليوناني، مساء السبت، أن "عشرين رحلة جوية من أثينا ستنقل حوالي 5000 جندي احتياط إسرائيلي إلى وطنهم للانضمام إلى القوات المسلحة".



بولندا

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، الأحد، إن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل، وفقا لوكالة "رويترز".

وكتب دودا في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية لإجلاء البولنديين المقيمين حاليا في إسرائيل. سيضمن جنود من قواتنا الخاصة توفير الحماية والسلامة على متن الطائرات".

وقال وزير الدفاع، ماريوس بلاشتشاك، إن بولندا سترسل طائرتين سي-130 هيركوليز لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن جوريون.

وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل (كاسا).

وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي "نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء... مع اليونان".

وأضاف "نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار".

وألغت شركة الطيران الحكومية البولندية "إل.أو.تي" رحلاتها لمطار بن غوريون.

بريطانيا والمكسيك

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وفي مقطع مصور بثه التلفزيون، إن وزارة الخارجية على اتصال بنظرائها في إسرائيل حول وضع الرعايا البريطانيين على الأرض، بعد أن قالت أسر إن بريطانيا لقي حتفه وإن آخر في عداد المفقودين، بحسب "رويترز".

وأعلنت وزيرة خارجية المكسيك، أليسيا بارسينا، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الأحد، أن امرأة ورجل مكسيكيين يُعتقد بأن حركة حماس احتجزهما رهينتين في غزة، السبت.

أمريكا

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين، نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".

كما قال السفير الاسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، إن هناك مواطنين أمريكيين من بين الرهائن التي اقتادتهم حماس إلى داخل قطاع غزة.

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