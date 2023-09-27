الحكومة العراقية تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام على خلفية حريق بحفل زفاف في محافظة نينوى

المصدر: د ب أ

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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط العشرات بين قتيل وجريح في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى /400 كم شمالي بغداد/.

وذكرت الحكومة في بيان صحفي، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى.

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