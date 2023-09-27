وزير الداخلية العراقي: الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية

المصدر: واع

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أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال الشمري لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وأضاف، أن " الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق ".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".

وأكد مصدر صحي وأمني عراقي أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب 150 آخرون في الحريق .

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