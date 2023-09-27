القاعة مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال.. الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل حريق حفل الزفاف بنينوى

المصدر: البيان

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كشفت مديرية الدفاع المدني في العراق عن تفاصيل حادث حريق اندلع داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأضافت، أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

وأعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، تسجيل مئة حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادثة حريق فضاء الحمدانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان " دائرة صحة نينوى ، سجلت مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".

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