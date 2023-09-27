فاجعة تهز العراق ..مقتل 30 شخصاً وإصابة 80 في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى

المصدر: وكالات

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أكد مصدر صحي وأمني عراقي أن ما لا يقل عن 30شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 80 آخرون في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على الحريق.

وذكرت المديرية في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية، أن "الدفاع المدني يستنفر فرق الاطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد وجه بالاستنفار لإسعاف وعلاج المصابين في الحادث.

وذكر بيان لوزارة الصحة العتارقية أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".

وأكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية.

وقال الشمري وفقا لوكالة الانباء العراقية، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وأضاف، أن " الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية.