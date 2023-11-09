البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يومياً شمال غزة اعتباراً من اليوم

المصدر: البيان

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قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات اليوم الخميس في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس أن 15 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 20 آخرون على الأقل في مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ مداهمات "لمكافحة الإرهاب" في جنين لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولاقى 178 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية حتفهم منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل الذي شنه مقاتلو حركة حماس من غزة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 10818 جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي.

وأفاد القدرة بأنه من بين إجمالي حصيلة القتلى 4412 طفلاً و2918 سيدة و667 مسناً فيما أصيب نحو 27 ألفاً آخرين بجروح مختلفة.

وذكر أن وزارة الصحة تلقت 2650 بلاغاً عن مفقودين منهم 1400 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض بفعل الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح أن 195 كادراً صحياً قتلوا في الغارات الإسرائيلية فيما دمرت 51 سيارة إسعاف، وتم استهداف 130 مؤسسة صحية وخرج عن الخدمة 18 مستشفى و46 مركز صحياً بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وأفاد القدرة بأن الجيش الإسرائيلي استهدف في الساعات الأخيرة مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر للأطفال وكلاهما في مدينة غزة بقذائف مدفعية مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.

وحذر القدرة من استمرار انهيار عمل المستشفيات في قطاع غزة، معلنا توقف خدمات مستشفى العيون الحكومي الوحيد في قطاع غزة وتوقف مستشفى الصحة النفسية الوحيد في القطاع عن العمل وخروجهما عن الخدمة وذلك نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

كما أعلن عن توقف كافة الخدمات الطبية للأطفال في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والنصر للأطفال وإبقاء عمل العناية المركزة والحضانة من خلال تشغيل مولد صغير فقط.

وطالب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الأمم المتحدة بتفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية والأطر القانونية لحماية المدنيين.

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