لماذا تتغذى الديوك على الفياجرا في الهند؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبو العينين

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مع اقتراب مهرجان سانكرانتي في الهند، تم بناء عدد كبير من ساحات مصارعة الديوك غير القانونية في الأجزاء الداخلية من الولاية، بدأ مربو الديوك في إطعامهم الفياجرا وغيرها من الأطعمة المليئة بالمنشطات وذلك لمنح الطيور نشاطاً وقوة تزيد من فرص فوزها في المعارك الضارية التي تشهد إقبالاً منقطع النظير في الهند.

ووفقا لتقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فقد حذر الخبراء من أنه حتى لو كانت الطيور قد تكتسب القوة على المدى القصير، فإن هذه الأدوية المعززة للهرمونات قد تؤثر عليها على المدى الطويل، مؤكداً أن الأمر نفسه قد يؤدي أيضًا إلى حدوث طفرة عندما يستهلك البشر الدواجن.

وأشار تقرير الصحيفة أيضًا إلى أن العديد من المربين بدأوا أيضًا في تزويد طيورهم بالمنشطات الجنسية، والتي من المفترض أن يستخدمها البشر، وحتى مع توفير هذه الأدوية للديوك المقاتلة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأدوية تساعد الطيور أثناء القتال أم لا، بحسب موقع news9live.

الأهم من ذلك، عندما سئل أحد المربين عن سبب إطعام الفياجرا للديوك، أشار إلى أنه مع انتشار مرض رانيخيت والأمراض الأخرى في بين الدواجن، أصبح من الصعب الحصول على ديوك مقاتلة ذات نوعية جيدة.

وأضاف أنه على الرغم من أن المربين أنفقوا مبلغًا كبيرًا من المال لإنقاذ ديوكهم المقاتلة من الأمراض، إلا أن الطيور ما زالت ضعيفة. لذلك، مع اقتراب سانكرانتي، يتم تغذية هذه الديوك بأدوية تعزيز القوة لإعدادها للقتال، مع الإشارة إلى أن وزن الطيور وحركتها يلعبان أيضًا دورًا مهمًا، لذا يتم إطعام الديوك بالمنشطات قبل القتال مباشرة.

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