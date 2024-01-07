ممرضة تستبدل مسكنات الألم بماء الصنبور .. فكانت النتيجة كارثية

المصدر: إعداد ــ رضا أبو العينين

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شهد مركز طبي بولاية أوريغون الأمريكية حادثة مأساوية حيث يشتبه في وفاة ما يصل إلى 10 مرضى بعد أن استبدلت ممرضة مسكنات الألم الوريدية بماء الصنبور، وأبلغ مسؤولو المستشفى السلطات بأنهم يشتبهون في قيام موظف سابق بسرقة أدوية، وفقا لموقع news9live.

وتوفي ما بين 9 إلى 10 مرضى تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب العدوى، وتشير المصادر إلى أن الممرضة تلاعبت بإمدادات المستشفى من مسكنات الألم عن طريق استبدالها بمياه الصنبور غير المعقمة لإخفاء سرقة الأدوية.

وأشار التقرير الطبي إلى أن عملية الاستبدال التي قامت بها الممرضة تعود إلى خريف عام 2022.

وأبلغ المستشفى أفراد عائلات المرضى المتضررين من هذا الحادث المروع بأن الوفيات مرتبطة بالعدوى الناتجة عن التلاعب بمسكنات الألم الخاصة بهم.

وذكرت صحيفة بوست أنه بينما أعربت الشرطة عن مخاوفها بشأن التأثير على المرضى، إلا أنها امتنعت عن تأكيد ما إذا كانت الوفيات ناجمة مباشرة عن سرقة الأدوية أو استبدال المسكنات.

وقالت في بيان "نحن نحقق فيما إذا كان هذا السلوك قد أدى إلى رعاية سلبية للمرضى أم لا، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة". ونقل عن رجال الشرطة الذين يحققون في القضية قولهم: “لا نعرف أن ذلك أدى إلى وفيات”.

وفي معرض التعامل مع الوضع المؤسف، أعرب المستشفى عن تعاونه مع سلطات إنفاذ القانون وقلقه العميق بشأن عديد الوفيات. ومع استمرار التحقيق، تدخلت هيئة الصحة في ولاية أوريغون للتحقيق في "الحوادث التي أدت إلى حالات عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية أدت إلى تردي حالة العديد من المرضى، وربما تسببت في وفاتهم".