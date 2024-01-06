اشتكت من وجود صرصار في طبقها المفضل .. فاعتدى عليها موظفو الفندق

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت محامية بالمحكمة العليا الهندية للاعتداء من قبل موظفي فندق في بنغالور بعد شكواها من وجود صرصار في طبقها المفضل المقدم لها.

ونزلت شيلا ديباك في فندق Capital Hotel الواقع على طريق Raj Bhavan بعد ظهر يوم الخميس، وعثرت المحامية على صرصار في طبق ماسالا تم تقديمه لها، وعندما حاولت تسجيل فيديو للقاذورات في مطبخ الفندق باستخدام هاتفها المحمول، قامت موظفتان وعامل بإساءة معاملتها والاعتداء عليها، وفقا لموقع news9live.

سجلت شيلا شكوى في مركز الشرطة واتصلت بمسؤول الطعام لتشتكي من عدم النظافة الكافية فأبلغها أنه سيقوم بتفتيش الفندق في اليوم التالي لأنه لم يتمكن من الوصول بسبب حركة المرور.

وبدأ موظفو الفندق بتنظيف المطبخ بعد أن اشتكت شيلا لمسؤول الطعام، وطلبت من الموظفين عدم تنظيف المطبخ حتى يقوم مسؤول الطعام بزيارة الفندق لإجراء التفتيش، فاعتدى موظفو الفندق عليها وهددوها عندما حاولوا تسجيل فيديو للمطبخ.