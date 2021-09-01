نايكي تمنح موظفيها أسبوعا حرا للاسترخاء

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة الملابس والأحذية والأدوات الرياضية الأمريكي نايكي أمس الثلاثاء منح موظفي مكاتبها في الولايات المتحدة أسبوعا حرا للاسترخاء خلال أغسطس الماضي على أساس أن الصحة النفسية للموظفين تمثل أولوية.

وقالت الشركة إنها منحت موظفيها أسبوعا حرا حتى يمكنهم التخلص من التوتر في ظل المخاوف من حالة الغموض الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مات مارازو؛ كبير مديري علوم التسويق العالمي في نايكي، في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن مكاتب نايكي في بيفرتون بولاية أوريغون الأمريكية كانت بدون عمل لمدة أسبوع منذ الاثنين قبل الماضي.

وأضاف أن "كبار مديرينا أرسلوا جميعا رسالة واضحة للموظفين: استغلوا الوقت في الاسترخاء والتخلص من التوتر وقضاء الوقت مع أحبابكم. لا تقوموا بأي عمل".

وقال ماروزو إن أخذ وقت للراحة والاسترخاء "عامل أساسي في الأداء الجيد والحفاظ على السلامة العقلية".

يذكر أن نايكي ليست الشركة الأمريكية الأولى التي منحت موظفيها إجازة لمدة أسبوع للحفاظ على الصحة العقلية للموظفين. ففي يونيو الماضي منحت شركة تطبيق التعارف بامبل أكثر من 700 موظف أسبوعا حرا خاليا من أي التزامات تجاه العمل. كما منحت شركة موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن أغلب موظفيها إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع في أبريل الماضي حتى يستعيدوا عافيتهم الذهنية والنفسية.